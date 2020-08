Battletoads : dernière présentation à J-2

C'est dans deux petits jours que reviendra la licencesur PC et Xbox One, bien évidemment directement dans le programme Game Pass, et le studio Dladla nous file une dernière présentation faite de 25 minutes de gameplay, que l'on conseillera de grignoter par petits morceaux pour éviter de trop en voir sur un titre dont le genre n'a jamais été réputé pour sa durée de vie.Suffisant en tout cas pour montrer que la variété des situations sera au rendez-vous, comme c'était le cas pour l'épisode Nes, même si tout le monde ne s'en était pas rendu compte à l'époque vu la difficulté.