FIFA 21 : présentation du mode carrière

Electronic Arts reprend la communication tardive de, n'ayant cette année pas été bien pressé aussi bien pour des raisons de pandémie que par l'absence de concurrence, le nouveau cru dese contentant d'une simple MAJ avant le grand retour l'année prochaine.Une nouvelle présentation donc, pour revenir en détails sur les nouveautés du mode carrière, notamment les nouvelles options d'entraînement (possibilité de choisir des groupes par exemple), davantage de souplesse pour les changements de poste, des simulations de matchs que l'on pourra suivre à la confiance ou en reprenant la main quand on le souhaite, et un peu plus de profondeur dans le marché des transferts.Le lancement est attendu le 9 octobre sur les supports habituels, avec upgrade gratuite vers les versions Next Gen de la même famille (PlayStation 5 et Xbox Series X donc) dès qu'elles seront disponibles.