La trilogie Hitman pourra se faire au PSVR

Sony a signé un très bon coup pour nourrir l'actualité de son PlayStation VR puisque c'est en janvier 2021, mois de l'arrivée deen cross-gen, que la trilogie de l'assassin chauve sera entièrement jouable avec le casque de Sony, donc aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5, l'accessoire étant rétrocompatible en attendant l'arrivée d'une V2.Pour être plus exact, il vous faudra impérativementpour profiter de la VR dans les environnements dédiés, et vous débloquerez automatiquement les zones et missions des deux premiers (avec ou sans VR d'ailleurs) si vous possédez les sauvegardes qui vont avec.