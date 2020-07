Microsoft Flight Simulator fait le beau avant sa sortie (trailer + bilan Digital Foundry)

A quelques jours de son lancement sur PC (MS Store, Game Pass et Steam),propose un nouveau trailer afin de faire le point sur le contenu des éditions standards et deluxe, se traduisant par une différence entre le nombre d'avions et d'aéroports modélisés de façon « premium ». On rajoutera à cela le compte-rendu de Digital Foundry qui comme bien d'autres a apparemment encaissé une bonne grosse gifle technique.Le 18 août donc, date de la sortie d'un jeu qui proposera évidemment un gros suivi sur le contenu mais pas que puisque outre la Xbox en attente, la compatibilité VR a été confirmée pour plus tard cette année, avec évidente mise en avant du HP Reverb G2 de Microsoft x Valve (même si d'autres casques seront utilisables).