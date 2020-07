Astérix & Obélix XXL se remasterise aussi

Dans un ordre pas très logique, c'est donc après le remaster depuis un troisième épisode bien inédit que Microïds s'attardera finalement sur le « Romastered » du tout premier opus, d'ores et déjà prévu pour le 22 octobre sur PC/PS4/One/Switch et sans aucun visuel pour le moment autre que le simple logo ci-dessous.En passant, pour ceux que ça intéresse, sachez que l'éditeur continuera de faire dans les fonds de tiroir avec une nouvelle adaptation de(29 octobre, mêmes supports), avec des modes bonus dont un spécial enfants, un en chacun pour soi et même un mode compétition en ligne à 100 joueurs. Ça c'est du Battle Royale.