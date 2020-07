Fall Guys ouvrira son show le 4 août

Autre titre du Devolver Direct,a précisé sa date de sortie (le 4 août) aussi bien sur PC via Steam que sur PlayStation 4, pour seulement 19,99€ dans les deux cas.Tout semble aller vers l'un des jeux fun de l'été avec son délire mixant Battle Royale et Takeshi's Castle : 60 joueurs motivés vont devoir traverser une foule de mini-épreuves avec coopération provisoire et surtout coups de pute en surnombre afin d'être l'unique courageux restant à la fin.En voici un nouveau trailer.