SuperHot MCD daté et potentiellement gratuit

En Early Access sur Steam depuis décembre 2017 (certains aiment prendre leur temps), le stand-alonedispose enfin d'une date de sortie et ce sera pour le 16 juillet sur PC (Steam, GOG, EGS & Origin), PlayStation 4 et Xbox One.L'excellente nouvelle pour les fans, c'est que le titre sera totalement gratuit si vous possédez déjà l'original, et dans le cas contraire, il faudra vous atteler à le chopper avant le 16. Après quoi,sera payant, à un prix encore non spécifié.A noter que les joueurs Switch ne sont malheureusement pas concernés par cette extension de luxe (dont le contenu sera encore plus élevé que pour le jeu de base) mais si vous avez l'original, vous pourrez toujours vous rendrepour savoir comment gratter une clé PC.