Curse of the Moon 2 dispo + MAJ le 16 juillet

C'est aujourd'hui que sort(PC, PS4, One, Switch) au prix de 14,99€ et Inti Creates ne perd pas de temps en annonçant que, si le téléchargement inclus une habituelle MAJ Day One, une seconde arrivera déjà le 16 juillet.Cette deuxième update continuera de corriger quelques bugs mais ajoutera surtout un mode « Boss Rush », néanmoins à débloquer au préalable « sous certaines conditions ». En voici un trailer.