IO évoque ses ambitions pour Hitman 3

IO Interactive vient de diffuser son carnet de développeur pour fêter l'annonce récente de, dernier chapitre de « cette trilogie reboot », véritable lettre d'amour aux fans selon leurs propres mots pour un épisode encore plus complet mais également plus sombre.Tout comme le précédent,sera lancé comme un tout (donc pas en format épisodique), et ce en janvier 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, mais également sur PS4 & One pour ceux qui ne seront pas encore prêts à franchir le pas de la Next Gen.