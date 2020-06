FIFA 21 : un trailer CG et une date de sortie

Comme nous disions hier, l'EA Play Live était logiquement l'occasion toute trouvée pour faire un focus minimum suret, soit ce qui sera les deux plus gros succès de l'année chez EA quand même, mais il n'en fut rien, la présentation ayant été réduit à ce trailer CG et un communiqué de presse pour faire un point sur la situation.Donc concernant, on en retiendra que :- La présentation officielle aura lieu en août.- Sortie prévue le 9 octobre sur PS4/One et PC (Steam comme Origins).- Quelques semaines/mois après sur Stadia.- Prévu dès le lancement de la Next Gen avec upgrade gratuit, pour une évolution décrite comme d'importance (les versions PS5 & SX sont qualifiées comme supérieur à celle sur PC).- Également prévu sur Switch le 9 octobre, mais simple MAJ de la version 2020, qui elle-même n'était que… Bref, on a compris depuis le temps.L'upgrade gratuit de la PS4/One à leur petite sœur respective ne se fera que si vous l'avez acheté préalablement en dématérialisé, ou (en cas de physique) si votre « Next Gen » est bien pourvu d'un lecteur disque, ce qui ne sera pas le cas d'une des deux PS5, et éventuellement la Lockhart selon certaines rumeurs. Dans ce cas, seules vos données Volta et Ultimate Team pourront être transférées d'un support à l'autre.