Young Horses revient sur l'annonce de Bugsnax

Loin d'être le produit le plus remarqué du show PlayStation 5,entrait néanmoins dans cette volonté pour Sony de mettre en avant un catalogue qui ratissait tous les publics même plus jeune, le titre des créateurs d'entrant en lien avec les annonces d'etdonc, qui a eu droit à de nouvelles informations quant à son concept avec une interview du PDG de Young Horses, où l'on apprend qu'on incarnera une journaliste débarquant sur l'île de Snaktooth après avoir reçu un message d'un aventurier reconnu. Sur place, l'aventurier est introuvable et on découvrira entre autres autochtones la race des « Bugsnax », créatures mi-insectes mi-bouffe qui transforment l'aspect de ceux qui les mangent.Se lance alors un jeu d'aventure à la première personne où le but sera de retrouver la trace de l'aventurier mais également s'amuser à capturer et collectionner les Bugsnax (une centaine, tous différents) avec une inspiration revendiquée pour des licences commeou encoreEn attendant davantage d'informations et vidéos dans les semaines à venir, les développeurs promettent une bonne exploitation de la DualSense, notamment la reconnaissance haptique pour ressentir les différents types de terrain dans lequel vous évoluerez, et le ressenti de tension à la capture d'un Bugsnax.Sortie prévue pour la fin d'année sur PS5, mais également sur PC et PS4.