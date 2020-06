Le Donjon de Naheulbeuk : trailer et gameplay

Le PC Gaming Show fut également l'occasion d'avoir des nouvelles du, évidente adaptation de l'œuvre culte diffusée de base en MP3 avant d'avoir droit à ses BD et romans.Un projet qui a mis du temps à voir le jour mais qui voit le bout de son chantier puisque le lancement est prévu pour cet été sur Steam (toujours pas d'officialisation pour des versions consoles même si déjà suggérées), avec donc un tactical traduit dans de nombreuses langues mais où la VO sera évidemment FR, l'occasion de retrouver John Lang, aux cotés de Franck Pitiot et Jacques Chambon (Kaamelot) ainsi que les youtubeurs Bob Lennon et Benzaie.