Jump Force (Switch) : trailer et date de sortie

Bandai Namco débute sa semaine avec l'annonce d'une date de sortie poursur Switch, et ce sera donc pour le 27 août ou du moins au Japon, même s'il n'y a pas de raison que l'occident ne l'accueille pas dans les mêmes eaux.Une version qui inclura un mode 6 joueurs en local (un par console) mais surtout le Character Pass 1, tandis que le deuxième Pass reste à acheter à part au prix de 17,99€. Ce dernier a déjà permis d'accueillir Shoto Todoroki (My Hero Academia) sur les trois autres supports et quatre autres combattants sont attendus d'ici la fin d'année.