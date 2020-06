Wasteland 3 parle des choix & conséquences

Toujours attendu pour le 28 août (PC, PlayStation 4 et Xbox One) alors qu'on était de base censé y jouer depuis deux semaines,continue donc son actualité avec un troisième carnet de développeur s'attardant sur la notion de choix & conséquences dont le système a été poussé plus loin que jamais dans la série, parfois de manière visible, parfois sans qu'on y prête attention pour apprécier les surprises lors d'un second voir troisième rush.On ajoutera à cela un nouvel aperçu de la part de Game Informer, nous balançant une longue session vidéo d'environ 40 minutes.