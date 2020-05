Captain Tsubasa : date officialisée + le trailer

C'est désormais officiel et c'est toujours mieux avec un trailer :sortira bien le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, accompagné de ses quelques éditions spéciales voir « très » spéciale.Car au milieu des goodies et autres pass, remarquons la version « Légende » au doux prix de 2000€, qui inclus la totale dont un vrai baby-foot de la gamme René Pierre. Et ça se passe dans ce cas uniquement via la boutique en ligne de Bandai Namco donc si vous êtes fans et que vous souhaitez participer à la relance économique...