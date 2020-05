Minecraft Dungeons : trailer de lancement

C'est aujourd'hui que sortsur la totalité des supports, au petit prix de 19,99€, voir 29,99€ si vous souhaitez opter pour l'édition « Héros » vous ajoutant quelques bonus dont le Pass qui offrira deux DLC à venir.En voici le trailer de lancement, en rappelant que le titre fait bien entendu partie du programme Game Pass (mais seulement la version standard) et que le cross-play sera ajouté plus tard via MAJ.