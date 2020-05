Un trailer de lancement pour Maneater

Encore du Deep Silver mais cette fois pour rappeler aux amateurs d'originalités (et de jeux visiblement sans prise de tête) que c'est cette semaine que sortirasur l'Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One, avec toujours en prévision une version Switch néanmoins non datée.Un délire nanardesque pour un potentiel plaisir coupable, où l'on incarnera le fameux requin bouffant tout ce qui bouge tout en étant capable de claquer des Barrel Roll en plein air, renvoyer des choses d'un coup de queue ou acquérir de nouveaux stades d'évolution.