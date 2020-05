Grounded s'offre une nouvelle présentation

En couverture dans le dernier Game Informer, le projetd'Obsidian accueille donc tout naturellement de nouvelles vidéos avec notamment un aperçu du rythme de progression en journée, faite d'exploration, combats et craft comme le souhaitent la plupart des jeux de survie depuis plusieurs année, ce nouveau représentant tirant son originalité du cadre qu'il n'y a plus besoin de présenter.Les intéressés n'auront plus beaucoup de temps à patienter puisque l'Early Access débutera le 28 juin (proposée gratuitement aux abonnés Game Pass) tandis que le lancement de la 1.0 attendra 2021, au moins sur PC et Xbox One même si chacun se doute qu'une version XSX rejoindra la danse d'ici-là.