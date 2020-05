Fall Guys aura aussi des mini-jeux

Dévoilé à l'E3 2019, donc une année où il y avait un E3, lede Devolver Digital se présentait comme un mélange entre du Battle Royale et du Takeshi Castle, donc en bref une gigantesque course faite de multiples épreuves généralement ridicules où des dizaines de joueurs tenteront de ravir les premières places de chaque manche pour ne pas faire partie des éliminés.Et l'on apprend aujourd'hui qu'afin d'offrir un contenu digne, ce mode principal sera accompagné de multiples mini-jeux jouables jusqu'à 60, dont voici un aperçu et que vous pourrez essayer si vous faîtes partie des futurs élus de la bêta ().Le jeu « complet » arrivera cet été, sur PC comme sur PlayStation 4.