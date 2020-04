Hellraid : le petit AA devenu un gros AAA pour finalement se transformer en simple DLC

Vous vous souvenez de? Non ? Alors on vous explique le bordel. De base, ce projet de Techland se présentait comme une sorte de(justement, c'est eux) sauce médiéval/fantastique, mais de moyenne portée puisque uniquement à l'attention du marché dématérialisé, époque PS360.Puis le projet a été rebooté pour gagner en ambition, devenant un AAA attendu sur PC/PS4/One, avant d'être encore rebooté pour on ne sait quelle raison, tout ça pour passer en stand-by.Hé bien sachez que le projet est toujours vivant et qu'il va même sortir cet été mais pas du tout de la façon dont on pouvait le penser : ce sera un simple DLC de l'increvable, et donc toujours une occasion de patienter jusqu'à, reporté à une date inconnue (et probablement cross-gen).