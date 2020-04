Roots of Pacha : le farm à l'âge de pierre

Le déferlement de téraflops et autre SSD n'empêchera pas les petites équipes de continuer à faire valoir l'honneur des pixels dans les années à venir, et voici justement que l'on nous annonce, à savoir ce que l'on appelle une simulation de vie et d'agriculture, se situant durant l'âge de pierre.Du farm, du loot, du craft… le tout pour développer votre petit village à partir de rien, aussi bien seul (avec vos habitants IA du moins) qu'en coopération jusqu'à quatre.Le titre sortira début 2021 sur toutes les machines (PC, PS4, PS5, One, SX, Switch), avec au préalable une Alpha-Test directement via le Discord du projet.