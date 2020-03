Arc System Works continue de gonfler le casting de sonen annonçant deux nouveaux représentants via le trailer ci-dessous : Millia Rage et Zato-1.Ces deux combattants ne feront pas en revanche partie du roster pour la bêta prévue du 16 au 19 avril (incluant uniquement Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemki et Faust) mais que cela ne vous empêche pas, si intéressés, de vous inscrire au lien ci-dessous : vous avez jusqu'au 5 avril pour espérer faire partie des chanceux.