Intellivision montre les jeux de l'Amico

Même si l'on sait tous que la journée va être marqué par des nouvelles du coté de la PlayStation 5 et la Xbox Series X, Intellivision a tout de même souhaité se faire un petit trou dans l'actualité en dévoilant une vidéo du catalogue qui on le rappelle fera la part belle aux productions 2D, incluant uninédit à venir.Beaucoup auront le sourire devant ce trailer pour une console qui coûtera tout de même 249$ (279$ pour le modèle Bois Vintage), quand bien même les jeux ne coûteront qu'entre 2,99 et 9,99$ sans aucune micro-transactions. Dans tous les cas, il y a des intéressés, le stock de précommandes mis en place en janvier (2600 exemplaires) s'est envolé en seulement quelques heures et une seconde vague est attendue pour le 31 mars.