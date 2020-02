Platinum Games : un deuxième studio pour tenter la voie du jeu à service

Platinum Games avait promis quatre annonces et si la première fut dévoilée rapidement (), les deux suivantes viennent d'arriver avec tout d'aborddont nous récupérons un premier teaser et une miette d'informations :- Réalisé par Hideki Kamiya- Auto-édité par Platinum- Sous le thème des super-héros (et du gigantisme)- Évidemment action mais « pas que ça »C'est tout. On peut du coup se tourner vers la troisième annonce qui n'est pas un jeu mais l'ouverture d'un deuxième studio de développement à Tokyo, employant actuellement 15 personnes mais ayant l'intention de gonfler ses effectifs pour atteindre les 100 courageux qui travailleront, et ça a le mérite d'être clair, sur du « jeu service » à l'attention des consoles.Rien d'étonnant à ce que Platinum cherche de nouvelles têtes sur le sujet, eux qui ne sont pas bien spécialistes des DLC, extensions et tout ce qui touche au suivi (ce qui ne dérange pas toujours d'ailleurs).