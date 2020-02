Microsoft Flight Simulator montre ses aéroports

en est déjà à son sixième carnet de développeur, qui va cette fois aborder une partie qui a forcément son importance dans une simulation de vol : les aéroports. Et sachez donc que pour ce titre qui couvrira la totalité de la planète, il en sera de même pour ces points d'arrivées et de départs, même si une partie d'entre eux seront identiques.En revanche, pas question de faire un simple copié/collé de l'intégral : Asobo assure que 37.000 d'entre eux ont dû subir quelques modifications manuelles, et les plus importants bénéficieront d'un véritable soucis du détail. A ce propos, même si c'est en l'air que l'on passera le plus de temps, nous aurons quand même un peu de vie au sol, avec des voitures-bagages qui feront leur chemin et quelques employés forcément très occupés.La septième vidéo du genre tombera le 12 mars pour parler du multi, et pour ceux qui demandent, on continue d'attendre une date de sortie précise sur PC comme Xbox One (et fort probablement Xbox SX).