Le F2P Warface débarque sur Switch

ne date pas d'hier (il a même 7 ans) mais les joueurs Switch peuvent s'y adonner dès à présent avec sa mise en ligne sur l'eShop, directement dans sa dernière édition pour inclure la totalité du contenu PVP et PVE, et du neuf prévu de manière hebdomadaire.Il faudra en revanche faire avec quelques restrictions techniques (30FPS et 720p dock/540p nomade) mais si vous voulez jeter un œil, ça ne vous coûtera rien : c'est un F2P, et il n'y a pas besoin d'abonnement online pour en profiter.