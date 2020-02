Hellpoint : le souls-like avec coop splitté

Dans le petit monde des Souls-like qui s'assument, le développeur tinyBuild viendra gratter un billet avecet son univers allant piocher ses inspirations dans la saga de FromSoftware, l'oubliéou encore des films comme Hellraiser.Prévu le 16 avril sur tous les supports (PC, PS4, One, Switch), le titre ne s'annonce pas foudroyant de beauté et en attendant de savoir ce que donneront le gameplay et le level-design, on reconnaîtra de suite une petite particularité agréable et peu commune dans le genre : du coop en split-screen (sauf sur Switch, pour des raisons techniques).