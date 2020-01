Persona 5 Royal s'offre un nouveau trailer, et une démo JP en vue pour Persona 5 Scramble

Petit point Persona avec pour commencer un nouveau trailer depour en présenter le casting pour ceux qui ne connaîtraient pas encore (il y a la nouvelle Kasumi dans tous les cas), et ce afin de préparer tranquillement le lancement occidental prévu le 31 mars prochain, toujours exclusivement sur PlayStation 4.On tient à rappeler qu'en plus d'une masse d'ajouts propres à cette nouvelle version, on bénéficiera cette fois d'une traduction FR qui fera le bonheur de bien des réticents de l'original.Dans le même temps,s'est montré un peu plus durant un énième « Morgana Report » (deux vidéos de gameplay) avec en bonus une démo jouable qui arrivera le 6 février au Japon sur PS4 comme sur Switch, soit deux semaines avant le lancement sur ces terres.Le titre n'a en revanche toujours pas été daté en occident donc on attendra encore un peu pour la confirmation de la démo chez nous.