Nous savions déjà quebénéficiera d'un « Season Pass 2 » cette année et en voici le trailer qui permet de présenter la déjà annoncée Mina Majikina, tout en confirmant la présence de Sogetsu Kazama et Iroha. Le quatrième et dernier personnage reste lui dans le flou pour garder un peu de suspense.Rappelons que la version Switch est attendue pour la fin du mois prochain et qu'une version PC est toujours dans les cartons (hors Stadia).