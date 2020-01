Disaster Report 4 Plus daté en occident

Disparu de l'actualité occidentale depuis 13 ans (il faut dire que le troisième épisode n'est jamais sorti chez nous), la « simulation de survie »verra bien son quatrième épisode arriver chez nous comme vient de l'annoncer NIS America, et ce sera pour le 7 avril sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.En voici un petit trailer, en rappelant que les possesseurs de PS4 bénéficieront d'un mode bonus pour le PSVR, néanmoins à débloquer en progressant dans la campagne principale.- Indiquons en outre qu'il est possible qu'une démo arrive avant (ce fut le cas au Japon) et que le jeu a bénéficié d'un DLC gratuit prenant place après les événements principaux, même si l'on ignore encore s'il sera inclus de base ou rajouté par la suite.