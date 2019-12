Comme si le planning n'était pas suffisamment complet début 2020, SEGA annonce que la version console desortira le 25 février, et ce sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (avec les deux extensions inclus).On notera dans ce nouveau trailer la présence d'un logo Xbox Game Pass, ce qui pourrait constituer une bonne nouvelle supplémentaire pour les abonnés (même si on attendra pleine confirmation).