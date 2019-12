Axiom Verge : une suite annoncée sur Switch

Le premier épisode ayant rencontré un succès aussi bien dans la critique que les ventes, Tom Happ s'est dit qu'il y avait matière à retenter le coup et annonce donc untournant toujours autour du principe MetroidVania avec davantage d'ambitions sur les combats et le gameplay, mais une direction artistique qui marque la différence avec le premier, au risque de diviser.Dans tous les cas, ça sortira dans un an (fin 2020 donc), au moins sur Switch, aucun autre support n'ayant été annoncé pour le moment.