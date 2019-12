Monster Hunter Iceborne décrit sa MAJ de décembre

Les possesseurs depourront user de leur connexion demain pour télécharger la deuxième MAJ de contenu, décrite dans la longue vidéo ci-dessous où l'on repartira essentiellement avec deux bestioles supplémentaires (Zinogre Stygien et Nergitante Chaos), ce qu'il faut de nouvelles armes & armures, l'ajout de la Toundra dans le Fief Glorieux, et diverses améliorations et correctifs.C'est également ce mois-ci que seront lancés les nouveaux festivals (20 décembre), tandis que les joueurs PS4 pourront se tourner en bonus vers les phases 2 & 3 de la collaboration avecEnfin, Capcom rappelle que la version PC d'arrivera le 9 janvier, précédé (le 20) d'un event spécial pour les deux ans de cet épisode qui a dépassé les 14 millions de ventes.