Yo-Kai Watch 4 ++ rappelle son arrivée (JP)

C'est un peu avec la sensation de « dernière chance pour la franchise » que sera lancé la semaine prochaine au Japon, version boostée qui outre la proposition d'une édition PS4 en plus de la Switch, gonflera donc son contenu à coups de nouvelles créatures, missions et surtout le retour du mode Blasters (de l'action-RPG en coopération à quatre).On se souvient que Level-5 a promis la sortie de cet épisode pour 2020 en occident et probable, ou du moins on l'espère, qu'on l'aura directement dans cette version.