Trover sauvera l'univers sur Switch & One

Lancé au printemps dernier sur PC et PlayStation 4, le sympathiquedu créateur de Rick et Morty arrivera aussi sur les deux autres supports du moment, donc sur Switch (28 novembre) et Xbox One (3 décembre), uniquement en dématérialisé et pour 29,99€ dans les deux cas, avec réduction de 20 % pour la période de lancement.Malheureusement (et forcément), la compatibilité VR passe à la trappe mais cela n'empêchera pas les curieux de plonger dans cet univers, intégrant directement le dernier DLC en date ajoutant quelques heures au compteur.