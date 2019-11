Après un portage du deuxième épisode, Microids signale ques'apprête à débarquer sur nos terres, et plus précisément ce jeudi sur tous les supports : PC/Mac, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Un épisode inédit toujours axé dans l'action et les petits puzzles, le tout jouable en coopération, et dont voici le trailer de lancement.