Pokemon Epee et Bouclier : trailer Overview à J-9

Pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, et on ne leur en voudra pas, Nintendo remet en ligne le trailer Overview demais cette fois en français afin que les retardataires sachent à quoi s'attendre pour ce que Game Freak a bien voulu communiquer, donc sans compter les leaks qui commencent à malheureusement affluer sur la toile.Encore un peu plus d'une semaine à patienter, le duo étant attendu pour vendredi 15 novembre sur Switch.