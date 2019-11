Granblue Fantasy Versus : un autre boss en vidéo

Arc System Works a diffusé un autre exemple de boss (ici Lancelot) que l'on aura l'occasion d'affronter dans le « mode RPG » de, dont on remet le trailer en dessous pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette feature : une expérience assez proche de l'A-RPG avec des petites vagues d'ennemis à défoncer, des boss justement, et toutes les mécaniques qui vont avec (expérience, compétences, équipement…).Le genre de « bonus » de poids pour ce qui ne devait être qu'un jeu de baston, et il faudra attendre 2020 pour découvrir le jeu sur PlayStation 4 (et pour ceux qui importent, le 6 février 2020 au Japon).