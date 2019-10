Running With Scissors annonce Postal 4

Licence qui avait encore un certain potentiel à une époque, constituant même la seule et uniquement adaptation ciné potable du CV d'Uwe Boll en passant,s'est mangé une double gifle critique et commerciale avec un troisième épisode à balancer dans une poubelle, mais compte visiblement revenir sous peu avec un quatrième épisode, sous-titréet sur le point d'entrer en phase Early Access (pas de date précise néanmoins).Le premier trailer laisse déjà entendre un jeu assez moche et qui gardera ses fondamentaux devenus malaisants avec le temps, du genre le « pipi c'est rigolo » et le fait d'enfoncer son gun dans un chat pour s'en servir de silencieux. Mais y a des fans.UPDATE :- L'Early Access est à présent disponible.