Borderlands 3 : trailer de lancement

2K Games et Gearbox dévoilent le trailer de lancement dédié à, garanti sans gameplay mais préparant néanmoins les fans à l'ambiance déjantée qui leur sera offert ce vendredi 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (plus tard sur Stadia).La fin d'une première étape dans la communication avant de pouvoir aborder le suivi dont on connaît les plans jusqu'en février 2020 :- MAJ gratuite qui ajoutera de nouveaux défis et récompenses.- Deuxième MAJ gratuite avec nouveaux ennemis, boss et zone inédite.- Lancement de la première extension.