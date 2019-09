Fairy Tail : Gust aux commandes pour une nouvelle adaptation sauce RPG

Petite surprise de fin de semaine, le manga/animeva connaître une nouvelle adaptation en jeu vidéo, chose qui n'était pas arrivée depuis presque 10 ans (sur PSP). Et pour continuer dans l'inattendu, ça ne se passera pas chez Bandai Namco mais Koei Tecmo, et ce ne sera pas un Musô du coté d'Omega Force mais un vrai RPG, chapeauté par Gust qui a trouvé le temps entre deuxUn premier teaser est disponible mais c'est véritablement la semaine prochaine (au TGS) que se dévoilera cette production attendue pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch. Notez que comme souvent avec ce genre d'annonce chez Koei Tecmo, les futures précisions occidentales sont susceptibles d'ajouter une version Xbox One dans la balance.