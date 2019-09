Un nouveau trailer pour The Outer Worlds

La branche Private Division de Take-Two et l'équipe d'Obsidian publient un nouveau trailer de, nouvelle licence dans le domaine du RPG occidental qui vient ici présenter son univers, à savoir la colonie Halcyon au centre de divers groupes se disputant le pouvoir, laissant l'avatar apporter son aide à qui le souhaite en prenant forcément en compte que vos choix auront des habituelles conséquences pouvant mener à deux fins différentes, chacune proposant différentes variables.La sortie est prévue pour ce 25 octobre sur PC, PS4, One, avec proposition d'entrée dans le Xbox Game Pass, puis plus tard sur Nintendo Switch.