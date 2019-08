Romancing SaGa 3 : trailer et date japonaise

Square Enix s'est décidé à préciser ses plans concernant l'arrivée de(PC, PS4, One, Switch, Vita, mobiles) et cela se fera donc pour le 11 novembre au Japon, soit quand même huit mois de retard pour ce qui sera avant tout un portage, tout de même affublé de nouveaux scénarios et d'un donjon inédit.L'éditeur n'a en revanche pas communiqué sur le lancement occidental qui reste une affaire de mois, de même que pour(PC, PS4, Switch, mobiles).