Monster Hunter Iceborne : une dernière phase de bêta public avant le lancement

Juste avant son lancement,aura droit à une toute dernière phrase de bêta accessible à tous, avec pré-téléchargement du client dès ce 28 août.Sur PlayStation 4 :- Du 30 août (09h00) au 2 septembre (idem)Sur Xbox One :- Du 2 au 5 septembre (09h00 dans les deux cas)La bêta vous donnera l'occasion d'affronter quatre grosses bestioles, dont trois tirées de la précédente session d'essai (Great Jagras, Banbaro et Tigrex), et pour la première fois le Velkhana.L'extension complète arrivera elle le 6 septembre sur ces deux supports, puis en janvier 2020 sur PC.