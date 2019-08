Mortal Kombat 11 : les persos du Kombat Pass

NetherRealm officialise l'intégralité du Kombat Pack depour apprendre (ou plutôt confirmer) que outre les déjà disponibles Shang Tsung et Nightwolf, arriveront par la suite le Terminator (8 octobre), Sindel (26 novembre), le Joker (28 janvier) et enfin Spawn (mars 2020).Notons que chacune de ces dates concernent les possesseurs du Pass. Pour l'achat à l'unité, il faudra à chaque fois patienter une semaine de plus.