Comme pour caresser un peu les nostalgiques de pixel, SEGA va s'amuser à offrir un véritable mode 2D pour son futuravec dix épreuves accessibles (24 pour le jeu classique en 2D) et des sprites 8bits coté Mario, et 16bits pour Sonic et sa team.Sortie prévue pour le 8 novembre sur Switch et pour ceux qui veulent en voir plus, on rajoute une vingtaine de minutes de gameplay tirées du stand Nintendo.