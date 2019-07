En marge de nouveaux visuels et d'une vidéo de gameplay, l'extensionse précise un peu pour les joueurs PC avec un lancement annoncé pour janvier 2020, donc toujours avec un certain retard par rapport aux consoleux, ce qui n'a pas empêché le jeu de base de taper des records sur Steam aussi bien du point de vue de Capcom que du secteur japonais.Les versions PS4 & One reste elles attendues pour le 6 septembre.