New Super Lucky's Tales : un trailer et une date

En plus d'un nouveau trailer que voici, l'équipe de Playful Studios annonce que son sympathiquesortira mondialement le 8 novembre prochain sur Switch.Pour rappel, le « New » n'a rien d'innocent vu le nombre d'améliorations d'ordre graphique, sonore, au niveau de l'interface, sans oublier la caméra désormais libre, de nouveaux niveaux (et quelques refontes d'anciens) ainsi que des cinématiques et dialogues supplémentaires.