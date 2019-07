Codemasters reporte GRID d'un petit mois

Sur l'autoroute des jeux prévus en septembre,préfère finalement prendre une sortie pour se retrouver le mois suivant, Codemasters annonçant un report au 11 octobre (PC, PS4, One) au lieu du 13 septembre, sans forcément donner d'explications même si l'on connaît les routines officielles (optimisations, blabla).Des informations et nouvelles vidéos seront d'ailleurs lâchées dans les prochains jours et l'équipe se permet de rajouter que tous ceux qui ont précommandé le jeu pourront y accéder avec trois jours d'avance.