DBZ Kakarot : petit trailer et quelques visuels

Bandai Namco nous fourni un petit trailer et quelques visuels pour son, prochaine adaptation cette fois signée Cyberconnect2 qui fera le choix de l'action-RPG dans un contexte qui visiblement ne couvrira que les « premiers arcs », donc on imagine Saiyans et Freezer.Sortie prévue début 2020 comme souvent avec l'éditeur, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.